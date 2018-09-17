Фрунзенский район Минска и китайский Цзилинь подписали соглашение о побратимских связях

Артем Цуран и Ли Сяндун

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский район Минска и китайский город Цзилинь подписали соглашение о побратимских связях, сообщили БЕЛТА в администрации Фрунзенского района столицы.

Артем Цуран и Ли Сяндун во время встречи

Подписи под документом, который предусматривает развитие торгово-экономических отношений и культурный обмен, поставили глава администрации Фрунзенского района Артем Цуран и председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей Цзилиня Ли Сяндун.

Во время встречи

Артем Цуран отметил, что соглашение о сотрудничестве стороны подписали год назад, нынешний документ станет новым этапом взаимодействия. В числе перспективных направлений значатся совместные проекты в строительной отрасли, образовании, туризме, поставки продуктов питания.

Также сегодня подписан документ о сотрудничестве между минской гимназией №33 и цзилинской школой №2.

Делегация во время визита посетит Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и научно-технологический парк Белорусского национального технического университета "Политехник".-0-

Фото Оксаны Манчук