11 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Футбольный манеж в Витебске планируют построить в 2019 году, сообщил журналистам председатель горисполкома Виктор Николайкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый объект собираются возвести на проспекте Людникова недалеко от ЦСК. Сейчас ведутся проектные работы, Белорусская федерация футбола проводит тендеры на закупку необходимого оборудования. "Есть договоренность с федерацией футбола, поддержка со стороны главы государства, у нас будут некоторые льготы и преференции по строительству манежа. Кроме того, федерация пообещала: если мы со своей стороны проведем необходимые инженерные сети, подготовим площадку, то сам манеж и искусственное поле они поставят за свой счет. Активные работы по строительству начнем уже в следующем году. В зависимости от стоимости будем говорить о сроках ввода, но надеюсь, что в 2019 году манеж будет открыт", - сказал Виктор Николайкин.

Сегодня в Витебске открыли новое тренировочное поле с натуральным покрытием футбольного клуба "Витебск". Его строительство началось еще в 2006 году, через некоторое время возведение площадки остановили. Около года назад активные работы возобновились. Поле будут использовать для тренировки юношеских команд, дублирующего и основного составов клуба.

"Поле отвечает современным требованиям. С его вводом мы практически создали инфраструктуру и для ФК "Витебск", который в этом году показывает хорошие результаты в чемпионате страны, и для развития юношеского футбола в городе", - отметил мэр Витебска.

Первый официальный матч на новом поле состоялся сразу после церемонии открытия. Во время игры юношеского первенства Беларуси по футболу его протестировали коллективы ФК "Витебск" и СДЮШОР №7 Могилева.-0-