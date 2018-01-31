Гаазовские чтения соберут в Гомеле около 100 юных исследователей

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытые научные ученические Гаазовские чтения пройдут 10 февраля в гимназии №58 Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении образования.

На нынешних чтениях будет представлено около 100 исследовательских и творческих работ. Среди участников - представители школ, лицеев и гимназий Гомеля и области, а также столичного региона.

Чтения пройдут по семи тематическим секциям: всемирная история, история Беларуси, обществоведение, краеведение, мировая художественная культура, православная культура, педагогика и православие. Также запланировано проведение трех творческих конкурсов: детского рисунка, литературного и учебно-исследовательских работ по музыке.

По итогам научных чтений лучшие работы отметят дипломами. В составе жюри будут работать преподаватели Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого, писатели и журналисты, представители Гомельской епархии, учителя и студенты. "Создание интересной, дружеской атмосферы, объединяющей юных исследователей разных школ, городов, а также поддержание в детях творческого начала - главная задача конкурса", - отметили в гимназии.

Научно-исследовательский образовательный форум для учащихся пройдет в 18-й раз. За это время он приобрел широкую популярность как в ученической, так и в педагогической среде. Гаазовские чтения проводятся с целью популяризации и сохранения памяти о великом гуманисте Федоре Гаазе, имя которого носит гимназия №58.-0-