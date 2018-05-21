Габионы, цветники в стиле новой волны и ароматравы - Минск примеряет наряды

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые технологии ландшафтного дизайна и цветочного оформления применят в Минске в нынешнем сезоне, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, с национальным колоритом оформляются парк имени Я.Купалы, ул. Ленина, пл. Я.Коласа, пр. Машерова. Белорусский орнамент из цветов появился на площади Победы. По улице Притыцкого установят дополнительные вертикальные цветочные клумбы и габионы (оцинкованная сетка из проволоки, заполненная камнями) с площадками для отдыха, заменят вазы на более современные. Сквер у гостиницы "Планета" порадует минчан и гостей столицы новой благоустроенной зоной с малыми архитектурными формами, переносными конструкциями с ароматравами и кустарниками.

Парк Победы украсит цветник в стиле новой волны с многолетниками и злаками. По традиции каждый район представит новые ландшафтные композиции, в том числе на тему предстоящих II Европейских игр. "В 2017 году эмблему игр из цветов можно было увидеть возле штаба Национального олимпийского комитета, в нынешнем - у "Минкск-Арены", на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ангарской, в районе Логойского тракта", - рассказал Игорь Кушнеревич.

Кроме того, "Минскзеленстрой" предложил новую форму озеленения - крупномерные горшки с деревьями и цветами, которые размещаются вдоль пешеходной дорожки по проспекту Победителей от улицы Немига до Мельникайте. В цветочном оформлении города принимают участие и субъекты хозяйствования. Цветами украшают входные группы, террасы, витрины магазинов и кафе.

Всего в 2018 году будет высажено более 1,8 млн цветов.-0-