ГАИ Гродненской области из-за ухудшения погоды работает в усиленном режиме

29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за ухудшения погодных условий в Гродненской области задействовано максимальное количество сотрудников ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Особое внимание уделяется пешеходным переходам. Сокращение светового дня и ухудшение погоды сказались на дорожной безопасности. Только за первую половину дня 29 октября произошло пять аварий с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, еще 4 получили травмы.

"Смертельное ДТП произошло около 8 часов в Щучине. На улице Ленина водитель "Ауди" совершил наезд на велосипедиста, который двигался посередине проезжей части навстречу легковому автомобилю. 87-летний мужчина погиб", - рассказали в ГАИ региона.

Два наезда на пешеходов зафиксированы в Гродно. Пострадали две женщины. Еще одна авария произошла в спальном районе Ольшанка - ранним утром столкнулись две легковушки. Водителю одной из них понадобилась медицинская помощь.

В этот же день под колеса автомобиля попал житель Ошмян. С переломом ноги его госпитализировали.

ГАИ Гродно призывает всех участников движения к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Водителям рекомендуют быть предельно осторожными, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорости, проявлять особую внимательность при подъезде к переходам. Пешеходам нужно переходить дорогу только в разрешенных местах, в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами, во время дождя стараться не надевать темную одежду, а перед пересечением дороги снять капюшон, необходимо смотреть по сторонам и делать тише музыку в плеере.-0-