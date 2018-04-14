ГАИ Гродненской области переходит на усиленный режим

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Гродненской области с 15 по 18 апреля переходит на усиленный режим, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

На определенных участках дорог региона сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию "Фильтр", проверке будут подвергаться все транспортные средства. "Именно выходные самые аварийные дни недели. С одной стороны, возрастает автомобильный трафик, с другой - отдельные граждане позволяют себе сесть за руль после употребления спиртного", - отметили в ГАИ. На дороги области будут выведены все служебные мотоциклы, отрабатываться будет не только Гродно, но и другие города, а также сельские населенные пункты.

Внимание инспекторов будет обращено на выявление самых грубых нарушений ПДД: управление в состоянии опьянения, превышение скорости, нарушения правил обгона и маневрирования. Сотрудники ГАИ не оставят без внимания и такие нарушения, как разговоры водителей по мобильному во время движения, а также тонировка стекол автомобилей.-0-