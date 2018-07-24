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ГАИ Гродненской области усиливает контроль за правилами проезда перекрестков

Регионы 24.07.2018 | 09:40
Фото из архива
Фото из архива

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области усилен контроль за правилами проезда перекрестков и пешеходных переходов. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"В центре внимания - вопросы профилактики. Дело в том, что основными причинами ДТП в первом полугодии 2018 года были нарушения правил проезда перекрестков (12,5%), пешеходных переходов (9,4%) и несоблюдение безопасной дистанции", - рассказали в ГАИ. Там подчеркнули, что в 36 таких автоавариях 3 человека погибли и 41 получил ранения.

С 24 по 29 июля будет реализован комплекс дополнительных мероприятий по предупреждению подобных ДТП. Он включает в себя дополнительные разъяснения водителям правил, а также активизацию работы инспекторского состава ГАИ в этом направлении.-0-

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Теги
ГАИ, Гродненская область, дороги
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