ГАИ Гродно выпустила настенный календарь с "вредными советами" для участников движения

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Настенный календарь с сатиричными "вредными советами" для участников движения изготовили в Госавтоинспекции Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Цыдик.

"Вредные советы для всех участников дорожного движения на 2018 год" - под таким названием вышел новый настенный календарь от гродненской ГАИ. Советы проиллюстрированы комичным рисунком и стихотворным комментарием. Каждая из описанных ситуаций направлена на профилактику конкретного правонарушения - пьянство за рулем, лихачество, превышение скорости, управление без прав, игнорирование ремней безопасности, световозвращающих элементов.

"Есть категория людей, нарушающих правила дорожного движения осознанно и преднамеренно. Использованный в календаре метод, надеемся, позволит изобличить, в сатирической форме указать на ошибочность такой манеры поведения, предостеречь от порочных и опасных поступков на дороге", - отметил Андрей Цыдик. Он подчеркнул, что календарь для продажи не предназначен, его будут распространять во время акций, профилактических мероприятий, розыгрышей.

Интересно, что над созданием календаря трудились исключительно сотрудники ГАИ.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома