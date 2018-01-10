ГАИ Гродно выпустила настенный календарь с "вредными советами" для участников движения

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Настенный календарь с сатиричными "вредными советами" для участников движения изготовили в Госавтоинспекции Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Цыдик.
"Вредные советы для всех участников дорожного движения на 2018 год" - под таким названием вышел новый настенный календарь от гродненской ГАИ. Советы проиллюстрированы комичным рисунком и стихотворным комментарием. Каждая из описанных ситуаций направлена на профилактику конкретного правонарушения - пьянство за рулем, лихачество, превышение скорости, управление без прав, игнорирование ремней безопасности, световозвращающих элементов.
"Есть категория людей, нарушающих правила дорожного движения осознанно и преднамеренно. Использованный в календаре метод, надеемся, позволит изобличить, в сатирической форме указать на ошибочность такой манеры поведения, предостеречь от порочных и опасных поступков на дороге", - отметил Андрей Цыдик. Он подчеркнул, что календарь для продажи не предназначен, его будут распространять во время акций, профилактических мероприятий, розыгрышей.
Интересно, что над созданием календаря трудились исключительно сотрудники ГАИ.-0-
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