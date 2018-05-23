ГАИ Минска из-за непогоды рекомендует водителям не парковать авто под деревьями

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска рекомендует водителям отказаться от поездок во второй половине дня и не оставлять автомобили под деревьями, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В связи с переменчивым характером погоды столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, боковой интервал, дистанцию, не парковать автомобили под деревьями. А при возможности стоит отказаться от поездок во второй половине дня", - отметили в ГАИ.
По информации Республиканского гидрометеоцентра, сегодня с 13.00 до 18.00 на большей части территории Беларуси ожидаются сильные осадки с грозами, град и шквалистый ветер порывами до 15-20 м/с.-0-
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