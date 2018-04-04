ГАИ Минска назвала места установки спидкамов в апреле

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция опубликовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в апреле. Такая информация размещена на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Весь месяц в круглосуточном режиме будут фиксировать нарушения спидкамы на МКАД: они установлены на 17-м км внутреннего и 33-м км внешнего кольца. Скорость здесь ограничена до 90 км/ч. По четным числам с 7.00 до 20.00 будут работать камеры на пр.Партизанском, 108 (60 км/ч) и пр.Независимости, 156 (80 км/ч). По нечетным в то же время - на ул.Кабушкина, 86 (60 км/ч) и на ул.Орловской, 80 (60 км/ч).

Фиксировать нарушения с 20.00 до 2.00 спидкамы будут на участках дорог: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 апреля - по пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Партизанскому, 147 (60 км/ч) и на ул. Орловской, 80 (60 км/ч); 5, 9, 13, 17, 21, 25 и 29 апреля - по ул. Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч), пр. Независимости, 45 (60 км/ч), ул. Академической, 20 (60 км/ч); 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 апреля - на пр. Партизанском, 108 (60 км/ч), ул. Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч) и на пересечении пр. Независимости с ул. Рогачевской (80 км/ч); 7, 11, 15, 19, 23 и 27 апреля - по пр. Партизанскому, 75 (60 км/ч), пр. Независимости, 156 (80 км/ч), пр. Пушкина, 70а (60 км/ч).-0-