ГАИ Минска назвала места установки спидкамов в феврале

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция опубликовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в феврале. Такая информация размещена на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Камеры, установленные на ул.Орловская, 80 и на пр.Партизанский, 75, будут работать весь месяц с 7.00 до 20.00. Ограничение скорости здесь составляет 60 км/ч. В круглосуточном режиме будут фиксировать нарушения спидкамы на МКАД: они установлены на 33-м км внутреннего и 21-м км внешнего кольца. Скорость здесь ограничена до 90 км/ч.

Фиксировать нарушения с 20.00 до 2.00 спидкамы будут на участках дорог: 2, 6, 9, 13, 17, 21 и 25 февраля - по пр.Партизанскому, 75 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч); 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 февраля - по пр.Независимости, 99 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч) и на пересечении пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч); 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 28 февраля - по ул.Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), а также на ул.Ташкентской, на мосту через р.Свислочь (60 км/ч); 5, 10, 14, 18, 22, 26 февраля - по пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанскому, 147 (60 км/ч), на ул.Орловской, 80 (60 км/ч).-0-