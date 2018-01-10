ГАИ Минска назвала самые аварийные дни недели

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам 2017 года наиболее аварийными днями недели в Минске стали понедельник, четверг и пятница. Об этом БЕЛТА сообщили в УГИ ГУВД Мингорисполкома

Согласно статистике, наибольшее число ДТП происходит в вечернее время в период с 18.00 до 21.00. "В 2017 году на территории города Минска зарегистрировано снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 15,7% в сравнении с 2016-м. За 12 месяцев произошло 488 аварий, в которых 588 человек получили ранения различной степени тяжести и 40 человек погибли. Наибольшее число людей пострадало в результате наездов транспорта на пешеходов: их за год произошло 217, в результате 210 человек были ранены, а 23 погибли", - проинформировали в ГАИ. В Госавтоинспекции отметили, что 74 ДТП произошли по вине самих пешеходов, в том числе и 28 наездов из-за их нетрезвого состояния.

По информации ГАИ Минска, среди пешеходов самые распространенные нарушения это - переход в неустановленном месте (44 ДТП, 8 человек погибли, 37 травмированы), переход на запрещающий сигнал светофора (20 ДТП, 4 человека погибли, 16 ранены) и выход из-за стоящего транспорта или иного препятствия (9 ДТП, 9 травмированы).

Основные же причины аварий, совершенных по вине водителей, - нарушение правил проезда пешеходных переходов (109 ДТП, 6 человек погибли, 113 травмированы), неправильный выбор скорости (47 ДТП, 13 человек погибли, 63 ранены), нарушение правил маневрирования (44 ДТП, 2 человека погибли, 53 травмированы) и несоблюдение дистанции (42 ДТП, 3 человека погибли, 46 ранены).

На Минской кольцевой автодороге и дорожных развязках с ней в 2017 году было зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий (травмированы 52 человека, погибли 8) - количество подобных аварий снизилось на 20% в сравнении с 2016 годом.-0-