ГАИ Минска опубликовала места установки спидкамов в мае

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция опубликовала список мест, где будут установлены мобильные датчики автоматической фиксации нарушений скоростного режима в мае. Такая информация размещена на сайте УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Весь месяц в круглосуточном режиме будут фиксировать нарушения спидкамы на МКАД: они установлены на 22-м км внутреннего и 21-м км внешнего кольца. Скорость здесь ограничена до 90 км/ч. По четным числам с 7.00 до 20.00 будут работать камеры на пр.Партизанском, 75 (60 км/ч) и на пересечении пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч). По нечетным в то же время - на ул.Кабушкина, 86 (60 км/ч) и на ул.Казинца, 49 (60 км/ч).

Фиксировать нарушения с 21.00 до 3.00 спидкамы будут на участках дорог: 2, 12, 16 мая - по пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанскому, 147 (60 км/ч), ул.Казинца, 49 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Партизанскому, 23 (60 км/ч) и пр.Партизанскому, 108 (60 км/ч); 3, 13, 17 мая - по пр.Победителей, 4 (60 км/ч), пр.Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), пр.Партизанскому, 75 (60 км/ч), ул.Кальварийской, 58, к.1 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр.Независимости, 99 (60 км/ч); 4, 8, 14, 18, 22, 26, 30 мая - пр.Партизанский, 108 (60 км/ч), ул.Притыцкого, 60, к.5 (60 км/ч), пересечение пр.Независимости с ул.Рогачевской (80 км/ч), пр.Победителей, 53, к.1 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч), пр.Партизанский, 23 (60 км/ч); 5, 9, 15, 19, 23, 27, 31 мая - пр.Партизанский, 75 (60 км/ч), пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч), пр.Победителей, 4 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), ул.Кальварийская, 25 (60 км/ч), 6 и 20 мая - пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанский, 147 (60 км/ч), ул.Казинца, 49 (60 км/ч), пр.Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), пр.Победителей, 53, к.1 (60 км/ч), ул.Маяковского, 24 (60 км/ч).

7 и 21 мая в это же время спидкамы установят по ул.Кальварийская, 58, к.1 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр.Победителей, 4 (60 км/ч), пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч), пр.Партизанский, 75 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч); 10, 24, 28 мая - пр.Независимости, 99 (60 км/ч), пр.Партизанский, 147 (60 км/ч), ул.Казинца, 49 (60 км/ч), пр.Партизанский, 23 (60 км/ч), пр.Победителей, д.53, к.1 (60 км/ч), ул.Маяковского, д.24 (60 км/ч); 11 мая - пр.Независимости, 156 (80 км/ч), пр.Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч), ул.Кальварийская, 25 (60 км/ч), пр.Победителей, 53, к.1 (60 км/ч), пр.Победителей, 4 (60 км/ч); 25 мая - ул.Кальварийская, 58, к.1 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), пр.Победителей, 4 (60 км/ч), пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч), пр.Партизанский, 108 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч); 29 мая - ул.Кальварийская, 58, к.1 (60 км/ч), пр.Независимости, 45 (60 км/ч), ул.Кальварийская, 25 (60 км/ч), пр.Независимости, 131, к.2 (60 км/ч), пр.Независимости, д.99 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70а (60 км/ч).-0-