24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минска предложила оборудовать у школ 17 новых пешеходных переходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичная Госавтоинспекция завершает обследование улиц и дорог около учреждений образования. "Для повышения безопасности движения детей через проезжую часть у школ, которые находятся вблизи проезжей части, в 174 местах нанесено более 450 надписей "Школа", надписи "Следы" размещены в 14 точках. Также подготовлены предложения по оборудованию 17 новых нерегулируемых пешеходных переходов", - рассказали в ГАИ. К примеру, новые переходы планируется разместить в районе ул. Берута, 3Б, пер. К.Чорного, 5, ул. Слободской, 41.

Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Мингорисполкома выполнило более 150 заявок по недостаткам содержания технических средств организации дорожного движения. "Практически завершены работы по обновлению горизонтальной дорожной разметки в районе учебных заведений. В каждой школе Минска обновлены и утверждены паспорта дорожной безопасности. Проработаны схемы безопасных маршрутов для школьников младших классов", - проинформировали в Госавтоинспекции.

Как отметили в ГАИ, для повышения безопасности дорожного движения в Минске с начала года построено 5 светофорных объектов, в 27 местах размещены искусственные неровности на проезжей части с ограничением скорости до 40 км/ч. Установлено более 5,5 км и подготовлены предложения на установку более 3 км ограничивающих пешеходных ограждений. С целью повышения уровня информирования водителей и безопасности движения школьников установлены информационные щиты "Внимание - дети", "Школа".

В январе-июле в Минске зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с участием детей. В результате были травмированы 32 ребенка. Из них 64,5 % - пешеходы, 22,6 % - пассажиры, 12,9 % - велосипедисты. В 10 авариях с участием несовершеннолетних установлена вина детей, в 21 - взрослых. ГАИ отмечает рост ДТП с участием несовершеннолетних почти на 78%, по сравнению с январем-июлем прошлого года.-0-