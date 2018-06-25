ГАИ Минска во время проведения II Европейских игр будет работать в усиленном режиме

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минска во время проведения II Европейских игр будет работать в усиленном режиме, сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Поскольку мы ожидаем большое количество участников и гостей, которые планируют прибыть в Беларусь, сотрудникам столичной Госавтоинспекции однозначно придется работать в усиленном режиме, - проинформировал он. - Более того, на своем уровне мы внесли предложения, что для круглосуточного обеспечения мероприятий с учетом прибывающих гостей, на улицах и дорогах столицы задействовать сотрудников ГАИ из других регионов страны".

По его словам, значительный пласт вопросов содержит подготовка дорожной инфраструктуры столицы, которая необходима для обеспечения безопасности и бесперебойности дорожного движения в тех рамках, которые поставлены международными спортивными федерациями и оргкомитетами. В частности, речь идет о времени прибытия на спортивные объекты, перемещении участников по улицам Минска. В этой связи предстоит большая работа по улучшению инфраструктуры - обустройству спортивной деревни и транспортного хаба. Участники будут обслуживаться автобусами, которые 16 часов в сутки будут работать в режиме "челнока" и доставлять спортсменов и тренеров на предусмотренные программой объекты, добавил начальник ГАИ Минска.

"Мы также вносим предложения по дооснащению материально-технической базы ГАИ необходимой техникой, которая позволит улучшить средства связи, повысить качество автомобильного парка, и, конечно, по подготовке личного состава - от азов несения дорожно-патрульной службы до изучения иностранных языков на базовом уровне, - продолжил Вадим Гаркун. - Некоторый опыт у нас есть после проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году, когда в дежурных частях использовались сотрудники, имеющие языковую подготовку после окончания вузов". Поскольку не все сотрудники могут владеть иностранным языком на высоком уровне, планируется широко использовать помощь волонтеров - выпускников лингвистического университета. Планируется разработать соответствующую атрибутику, чтобы волонтер по линии ГАИ был узнаваем и работал не только в дежурной части при поступлении информации либо вопроса, но и на улицах и дорогах совместно с нарядами Госавтоинспекции.

Кроме этого, готовится ряд предложений для минимизации количества обращений к сотрудникам ГАИ. В частности, серьезно проработан вопрос совершенствования системы информационно-указательных знаков. В этом направлении предстоит сделать большую работу, чтобы довести до минимума количество вопросов от гостей Европейских игр. "По всем направлениям ведется плановая системная работа во взаимодействии с государственными органами, которые включены в состав организационного комитета", - резюмировал начальник ГАИ Минска.-0-

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