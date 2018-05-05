5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области фиксирует рост ДТП и призывает участников дорожного движения быть внимательными, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Минского облисполкома.

В пятницу на дорогах столичной области отмечалось заметное увеличение транспортных потоков. Произошло 65 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, что в 1,5-2 раза больше обычного.

"Невнимательность и спешка водителей за рулем в сложившуюся жаркую погоду стали причиной большинства автоаварий. Водителям не следует снижать внимание при управлении транспортом, тем более превышать установленную скорость", - говорится в сообщении.

В четырех зарегистрированных авариях с пострадавшими получили травмы пять человек, двое из которых мотоциклисты. Проверки показали, что причинами ДТП стали неправильный выбор скорости и невнимательность. У 25-летнего водителя мотоцикла из Минского района отсутствовали водительские права и мотошлем. Он столкнулся с автомашиной на пересечении дорог в поселке Самохваловичи. Мотоциклист получил тяжелые травмы головы и доставлен в медучреждение.

С 1 по 4 мая на дорогах Минской области проводилась профилактическая акция "Скорость", в результате пресечено свыше 1,1 тыс. фактов превышения скоростного режима. Водители привлечены к административной ответственности.-0-