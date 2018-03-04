ГАИ Минской области фиксирует рост мелких аварий из-за непогоды

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за истекшие сутки произошло свыше сотни мелких аварий и два ДТП, в которых 4 человека получили травмы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

"Погода ощутимо влияет на дорожную обстановку. Помимо серьезных аварий происходит много мелких столкновений, - отметили в Госавтоинспекции региона. - За минувшие сутки зарегистрировано 120 ДТП с материальным ущербом без пострадавших. И еще в двух авариях 4 человека получили ранения".

Так, 3 марта около 13.10 на 30-м км автодороги Минск-Гомель вблизи д. Дукора Пуховичского района 27-летний водитель маршрутного такси "Мерседес Бенц Спринтер", двигаясь в направлении Гомеля, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и въехал в стоящую на правой обочине машину "Рено Сандеро". После столкновения микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате одна из его пассажирок с ушибами и подозрением на ЗЧМТ госпитализирована в районную больницу. Травму носа получила и пассажирка "Рено", но госпитализация не потребовалась. Позже, около 17.50 на 39-м км этой же дороги 48-летний водитель автомобиля "Рено Логан", вероятно, из-за неправильного выбора скорости не справился с управлением и машину занесло, выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем "Лексус". В результате ДТП водитель "Рено" и его 47-летняя пассажирка получили серьезные телесные повреждения и госпитализированы. Проводится проверка.

В настоящее время на территории Минской области введен спецплан "Погода". Организована работа дополнительных нарядов ГАИ для оказания помощи участникам дорожного движения и мониторинга состояния проезжей части. На расчистке дорог и тротуаров задействовано 528 единиц снегоуборочной техники дорожно-эксплуатационных служб.

Учитывая погодные условия, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям выбирать минимальную скорость движения и проявлять повышенное внимание при подъезде к пешеходным переходам. Также, ГАИ напоминает владельцам квадроциклов и мотовездеходов о строгом соблюдении Правил дорожного движения и природоохранного законодательства и рекомендует для поездок использовать специально отведенные площадки.-0-