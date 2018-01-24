24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области предупреждает о гололедице и советует быть внимательными за рулем, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
По информации Белгидромета, 25 января на большей части территории Минской области прогнозируются осадки в виде мокрого снега, дождя. Во многих районах гололед, на дорогах гололедица.
Госавтоинспекция Минской области рекомендует автовладельцам при движении оценивать дорожную обстановку, выбирать безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего транспорта, проявлять осторожность и повышенное внимание за рулем, не допускать резких маневров и торможений. В обязательном порядке нужно пристегиваться ремнем безопасности.-0-
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