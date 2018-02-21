21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области продолжит рейды по предупреждению нарушений водителями квадроциклов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Рейдовая работа по предупреждению нарушений со стороны водителей такой техники на территории Минского и других районов будет продолжена с учетом актуальности проблемы. Водители мотовездеходов (квадроциклов) нарушают законодательство, передвигаясь по засеянным полям и другим насаждениям, а также по автодорогам. В ГАИ напомнили, что мотовездеходы по своим техническим характеристикам и особенностями конструкции не предназначены для участия в дорожном движении. Их владельцы должны выбирать для езды такие места, чтобы не создавать угрозу безопасности граждан и не причинять ущерб окружающей среде, сельскохозяйственным угодьям.

В Госавтоинспекции напомнили также об ответственности, которая ожидает квадроциклистов-нарушителей. Так, ч.1 ст.10.8 КоАП (уничтожение или повреждение посевов, находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур или насаждений домашними животными, птицей или иным способом) предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br24,5). За проезд по посевам или насаждениям водитель будет оштрафован на две-пять базовых. Ответственность в виде предупреждения или штрафа грозит также за движение по дорогам общего пользования, въезд на автодорогу.

Правоохранители просят сообщать по телефону 102 либо в ближайший отдел милиции тех, кто стал свидетелем нарушений со стороны квадроциклистов.-0-