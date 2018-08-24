ГАИ проведет массированную отработку МКАД 24-26 августа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ проведет массированную отработку МКАД в выходные, сообщили БЕЛТА В УГАИ МВД Беларуси.

Сотрудники ГАИ сегодня и в выходные примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Наряды ДПС уделят особое внимание контролю соблюдения скоростных режимов, правил обгона, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности - ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств. "Кроме того, 24-26 августа будет проводиться массированная отработка Минской кольцевой автомобильной дороги, - проинформировали в ГАИ. - Сотрудники Госавтоинспекции нацелены на пресечение любых нарушений Правил дорожного движения. Предусмотрено выставление нарядов ДПС на аварийно-опасных участках кольцевой. При несении службы будет применяться гласный, негласный и смешанный контроль".

Также в выходные сотрудники ГАИ будут обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового отдыха. Инспекторы ДПС проконтролируют физическое состояние водителей, соблюдение правил остановки и стоянки. Наряды спецподразделения ДПС "Стрела" в свою очередь отработают районы Гомельской и Витебской областей.

Госавтоинспекция в связи с увеличением интенсивности дорожного движения на загородных дорогах настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке. "Следует выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми. Необходимо и обеспечить безопасную перевозку детей, а также пристегиваться всем сидящим в автомобиле", - отметили в ГАИ.-0-