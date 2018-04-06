ГАИ установит спидкам на участке МКАД с ограничением 70 км/ч

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ установит датчик контроля скорости на участке МКАД, где ограничение скорости составляет 70 км/ч. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На 12-м км МКАД проводятся ремонтные работы по устройству деформационных швов на путепроводе. "Данный участок может быть аварийно опасным. ГАИ установлено дополнительное световое панно со знаками переменной информации, места проводимых ремонтных работ обозначены в соответствии с требованиями. Для обеспечения безопасности дорожного движения с 7 по 23 апреля в этой части кольцевой будет работать мобильный датчик контроля скорости на базе прицепа. Ограничение скорости на участке - 70 км/ч", - предупредили в Госавтоинспекции.

В январе-марте этого года на Минской кольцевой автодороге зарегистрировано пять ДТП, в итоге семь человек получили травмы. За аналогичный период прошлого года на МКАД были зарегистрированы три аварии, в результате которых были травмированы пять человек.-0-