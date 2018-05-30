ГАИ в Гродно организует горячую линию для водителей во время фестиваля национальных культур

30 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно организуют горячую линию для водителей во время фестиваля национальных культур. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Гродно 1 и 2 июня будет принимать XII Республиканский фестиваль национальных культур. Массовые гуляния развернутся практически на всех центральных улицах города. Ожидается, что участие в них примут не менее 100 тыс. человек.

"Столь масштабное событие связано с определенными ограничениями движения и парковки автотранспорта. Необходимые схемы можно найти на порталах ГАИ и УВД. В этой связи ГАИ Гродненской области организует горячую телефонную линию помощи водителям", - отметили в пресс-службе УВД. Там подчеркнули, что при возникновении вопросов о том, как лучше добраться до мест гуляний, где оставить свой автомобиль, можно смело звонить в дежурную часть. Сотрудники подскажут, как сделать передвижение и отдых в эти фестивальные дни максимально комфортным.

В пресс-службе также отметили, что попасть на мероприятия фестиваля можно через организованные пункты пропуска. Места размещения пунктов пропуска в первый и второй день мероприятий, время их работы подробно изображены на схемах, размещенных на портале УВД.

"Понимание и соблюдение требований законодательства позволят обеспечить правопорядок на высоком уровне и приятно провести время на праздничных мероприятиях", - добавили в пресс-службе УВД.-0-