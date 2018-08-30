ГАИ в Минске будет эвакуировать неправильно припаркованные авто у школ

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске машины, припаркованные рядом со школами с нарушениями, будут эвакуировать, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 25 августа по 5 сентября проводится республиканская акция ГАИ "Внимание - дети!", поэтому в первую очередь сотрудники ГАИ уделят внимание территориям около школ. Административные протоколы инспекторы ГАИ будут активно выписывать нарушителям правил остановки и стоянки, чей припаркованный транспорт создает помехи либо угрозу безопасности прохожим.
Госавтоинспекторы будут дежурить и у пешеходных переходов. "Внимание сотрудников ГАИ в этот период приковано не только к водителям, но и пешеходам-школьникам. Также усилен контроль за перевозкой детей", - отметили в ГАИ.-0-
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