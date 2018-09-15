Галерею брендов представляет Гомель в День города

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Галерею брендов представит Гомель в честь 876-летия, которое областной центр отмечает сегодня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

В День города праздничный марафон откроет музыкально-театрализованный пролог на центральной площади. По традиции жителей и гостей областного центра поздравит председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Здесь же настроение именинникам будет дарить театр Ирины Дорофеевой. Своеобразной визиткой города над Сожем станет выставочная зона "Бренды Гомеля" по улице Советской от центральной площади до улицы Ланге. В оригинальной форме свои достижения представят известные предприятия, организации, коллективы, люди, прославляющие областной центр далеко за пределами страны.

Праздничная программа включает также выставки, интерактивные и концертные площадки, фестивали-ярмарки, конкурсы. У медуниверситета все желающие смогут побороться за титул "Самый сильный гомельчанин", на площади Восстания развлекать горожан будут представители автоцентра, а у скульптуры "Лодочник" на набережной гостей накормят на фестивале уличной еды. Сквер имени А.Громыко превратится в "Город мастеров", здесь пройдет областной праздник-ярмарка "Хобби бум", II Фест уличных искусств "На одной волне", будет работать арт-кафе. Вечером на Билецком спуске любителей оригинальной музыки порадуют творчеством кавер-бэнды.

Поздравит гомельчан с Днем города и народная артистка России Валерия. Концерт на стадионе "Центральный" начнется в 15.30. Музыкальным подарком станет и филигранное исполнение саксофониста Игоря Бутмана. 16 сентября народный артист России выступит в областном общественно-культурном центре на улице Ланге в 18.00.

Насыщенной программой будут удивлять и районы Гомеля. К примеру, у Ледового дворца пройдет научное шоу профессора Николя со зрелищными опытами и экспериментами, фуд-корт с любимой городской едой, меломанов соберет караоке. С 20.00 до 22.00 здесь ожидается настоящий звездопад: гомельчан поздравят группы "Милки", "Тяни-Толкай" и Лариса Грибалева. В Советском районе гостям праздника предложат историческую квест-игру "Книгу Гомеля листая…", попросят найти свое фото на 20-метровом баннере и самым внимательным вручат приз, а также поставят на лыжи в "молочном" биатлон-шоу. В Железнодорожном площадка по проспекту Космонавтов, 70 превратится в "Медовое царство", где пройдет одноименный фестиваль. Горожан постараются удивить выставкой ретро-техники, атмосферой музыкального салона. А в новобелицкой зоне отдыха "Пруды" гомельчан ждут театрализованные подворья с творческими мастер-классами, показы осенней моды, выступления коллектива Гомельского казачьего округа.

Ярким завершением праздничного дня станет фейерверк. В 22.00 разноцветные залпы озарят ночное небо одновременно в пяти точках в разных частях областного центра.-0-