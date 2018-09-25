Генеральный план Бреста вынесен на общественное обсуждение

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Генеральный план города Бреста вынесен на общественное обсуждение, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском горисполкоме.
С планами по развитию областного центра и его инфраструктуры любой желающий может ознакомиться до 18 октября. Градостроительный проект представлен в здании Брестского горисполкома и размещен на официальном сайте мэрии.
Генплан определяет стратегию социально-экономического и территориального развития на период до 2030 года, планировочную структуру и функциональное зонирование территорий города, принципы повышения качества окружающей среды, инженерной и транспортной инфраструктуры. Документ предусматривает развитие Бреста в пределах существующей городской черты с учетом влияния прилегающих территорий.
В частности, предлагаются новые функциональные зоны. В центральной части Бреста планируется продолжить работы по регенерации, благоустройству и инженерному обеспечению исторической застройки, придать набережной большую рекреационную направленность, создать крупный транспортно-торговый комплекс междугороднего автовокзала на улице Орджоникидзе. Предусматривается вынос грузового порта и ряда предприятий между улицей Гоголя и проспектом Машерова. На их месте разместятся объекты административного и общегородского значения.
Жилищное строительство будет вестись, исходя из соотношения: ориентировочно 80% многоквартирной и 20% усадебной застройки. Многоквартирные дома будут высотой от шести этажей и выше. Например, их возведение запланировано в центре города на пересечении улиц Гоголя - Папанина и Гоголя - Фомина, на территории бывших военных городков Интендантский и Северный. Генеральным планом предусматривается освоение многоквартирной застройки в Задворцах в районе улиц Воробьева и Коммерческой. Также резервируется территория под многоквартирную застройку района Красный Двор.
Наибольшие объемы усадебного строительства запланированы в Катином Бору - Козловичах, Задворцах, Вычулках. На втором этапе будут доосвоены территории в районе водозабора по улице Красногвардейской. Документ предусматривает, что возведение индивидуального жилья для брестчан будет вестись и в городе-спутнике Жабинке.
В генплан также вошли рекомендации по развитию зон промышленных и коммунально-складских предприятий, ландшафтно-рекреационных территорий.
Замечания и предложения участников общественного обсуждения будут рассмотрены на архитектурно-градостроительном совете.-0-
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