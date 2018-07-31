Генподрядчик передал на обслуживание энергетикам Витебскую ГЭС

31 июля, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Торжественная церемония закрытия контракта по строительству Витебской ГЭС на реке Западная Двина с участием руководства облисполкома, представителей белорусской энергосистемы и китайской стороны прошла на гидроэлектростанции в Витебском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

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