Генпрокуратура предложила придать некоторым местам захоронений в Минске статус исторической ценности

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура инициировала присвоение некоторым местам захоронений в Минске статуса историко-мемориального места погребения. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

На территории столицы есть места захоронений, действующие и закрытые кладбища, мемориальные комплексы, памятники жертвам холокоста, которые несут ценную информацию об истории страны в целом, духовной культуре народа, обладают признаками историко-мемориального места погребения. При этом вопрос о придании им такого статуса, несмотря на наличие необходимых условий, не рассматривался.

Например, на созданном в 1951 году кладбище "Восточное" похоронены многие государственные деятели, герои Советского Союза и Социалистического Труда, ученые, писатели, композиторы и художники. Там же находится могила государственного деятеля БССР Петра Машерова.

Аналогичная ситуация сложилась в отношении Татарского сквера, на месте которого в XIX-первой половине XX веков располагалось татарско-турецкое кладбище.

По результатам проверки Генеральная прокуратура направила председателю Минского горисполкома информационную записку. В ней прокуроры поручили рассмотреть вопрос о придании перечисленным объектам статуса историко-мемориального места погребения. Поручено также администрациям столичных районов провести работу по выявлению подобных захоронений.-0-