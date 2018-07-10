10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура выявила факты выплаты вознаграждений госпредставителям в убыточных организациях в Минске. Такая информация размещена на сайте надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в Генпрокуратуре, систему работы органов по владельческому надзору в отношении хозобществ, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в собственности Минска, необходимо совершенствовать. В том числе это касается профилактики коррупции, контроля за деятельностью как представителей государства, так и хозобществ.

Прокуроры во время проверок установили правонарушения, связанные с неисполнением органами владельческого надзора и их представителями возложенных на них задач. В частности, увеличилось число правонарушений, которые создают условия для коррупции. Если в 2015 году их было 6, в 2016-м - 10, то в 2017-м - 87. Выявлены факты незаконной выплаты вознаграждения представителям государства, в том числе при отсутствии чистой прибыли либо рентабельности у хозяйственных обществ. Как свидетельствует государственная статистическая отчетность, одно из обществ с ограниченной ответственностью в 2016 и 2017 годах сработало в убыток. Несмотря на это двум представителям государства в этом обществе выплачены вознаграждения в значительном размере. При проверки по требованию прокуратуры денежные средства возвращены. Решается вопрос об уплате штрафных санкций виновными лицами и привлечении их к дисциплинарной ответственности.

Были и другие недостатки, в том числе не обеспечивался должный контроль за перечислением дивидендов в бюджет, не вырабатывались конкретные управленческие решения, связанные с минимизацией рисков при распоряжении имуществом.

Генпрокуратура внесла представление, в котором потребовала от Минского горисполкома принять меры по устранению нарушений. Предлагается обеспечить возврат денежных средств, незаконно выплаченных представителям государства в хозобществах, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Необходимо выработать единообразный подход к проведению контроля за деятельностью представителей государства в органах управления хозобществ.-0-