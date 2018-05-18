Генпрокуратура выявила нарушения использования земель в охранных зонах трубопроводов

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура выявила нарушения использования земель в охранных зонах трубопроводов, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Эта проблема характерна для Минской, Гомельской и Гродненской областей. После проверки в первом полугодии 2017 года Генпрокуратура направила информацию в Совет Министров и областные исполкомы с предложением немедленно устранить нарушения и не допускать их впредь. Однако значительная часть недостатков так и не была исправлена, кое-где выявлены новые.

Так, в Минской области в специальную охранную зону магистрального газопровода Ямал-Европа попала строительная площадка, где возводится Свято-Иоанно-Предтеченский скит.

Сотрудники Генпрокуратуры также выезжали с мониторингом в Гродненскую область, где совместно с коллегами из региона осмотрели охранные зоны трубопроводов, изучили землеустроительную документацию. Часть ранее зафиксированных нарушений была устранена: вблизи завода ОАО "Гродно Азот" в охранной зоне магистрального газопровода ликвидированы стихийно возникшие огороды и подсобные строения. Однако не решен основной вопрос: в специальной охранной зоне в поселке Береговой Вертилишского сельсовета все еще находятся 19 строений, в том числе жилых домов. Ближайший из них расположен в 89 м от оси газопровода при допустимом расстоянии не менее 200 м.

При изучении землеустроительных документов этих участков установлено, что они выделены гражданам для строительства домов до и после реконструкции газопровода в 2006 году без ограничений по использованию. В то время как линия пролегания магистрального газопровода изменилась, и его охранная зона сместилась на уже существовавшие земельные участки граждан.

Кроме того, в Гродненском районе прокуроры столкнулись с нарушениями земельного законодательства. Местные органы власти не принимают мер по изъятию давно заброшенных участков, не уведомили они при этом и владельцев о введении ограничений на строительство. По результатам мониторинга прокуратура Гродненской области внесла представление председателю местного райисполкома, в котором потребовала устранить нарушения. Выполнение акта надзора поставлено на контроль.-0-