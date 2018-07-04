Генпрокуратура выявила нарушения в работе Гомельской таможни

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура выявила нарушения в работе Гомельской таможни, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Гомельская таможня не всегда всесторонне, полно и объективно исследовала обстоятельства административных правонарушений, устанавливала уличающие, оправдывающие, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства. В ряде случаев она не приняла во внимание аспекты, имевшие значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов участников административного процесса", - проинформировали в Генпрокуратуре.

При изучении дел об административных правонарушениях, подготовка которых велась в Гомельской таможне, прокуроры вскрыли факты нарушения права на защиту, ненадлежащего извещения представителя юридического лица об окончании подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению, ненаправления копии протокола об административном правонарушении лицу, в отношении которого он составлен. Встречались случаи, когда в протоколе не указывались все необходимые для разрешения дела сведения, а также необоснованно начинался административный процесс в отношении физических и юридических лиц.

Перечисленные нарушения послужили основанием для возврата дел об административных правонарушениях судом в Гомельскую таможню для устранения недостатков.

При прокурорской проверке обнаружено и направление неполных ответов на обращения граждан и юридических лиц. "Причина допущенных нарушений административного и административно-процессуального законодательства - ненадлежащее исполнение должностными лицами Гомельской таможни служебных обязанностей, упущения в организации работы. Для устранения выявленных недостатков внесено представление начальнику Гомельской таможни. В нем требуется обеспечить правильное и единообразное применение закона, усилить контроль со стороны руководства Гомельской таможни за деятельностью уполномоченных должностных лиц, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в нарушениях", - рассказали в Генпрокуратуре.

Реализацию акта надзора ведомство взяло на контроль.-0-