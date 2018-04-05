Генпрокурор передал Круглянской ДЮСШ спортинвентарь

5 апреля, Круглое /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк во время посещения Круглянской СШ №2, где базируется отделение лыжных гонок ДЮСШ, в котором занимаются 68 человек, передал ему спортивный инвентарь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Посещение этой школы неслучайно - Александр Конюк является председателем наблюдательного совета Белорусской федерации лыжных гонок.

"Мы сегодня передаем ДЮСШ лыжи высокого класса и сопутствующий спортинвентарь, что, я надеюсь, поможет добиваться высоких результатов в подготовке юных спортсменов, а они будут достойно представлять район, область и страну на соревнованиях самого высокого уровня", - подчеркнул Александр Конюк.

В ближайшее время у главы государства состоится совещание по зимним видам спорта. Одним из главных вопросов станет развитие лыжных гонок. "К сожалению, мы пока не можем похвастаться достижением высоких результатов в этом виде спорта, но, я уверен, еще все впереди. И большие надежды мы возлагаем как раз на молодежь. Тем более, я знаю, что лыжники Круглянского района добились хороших результатов во время финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", - заметил генпрокурор.

Перспективы развития лыжных гонок председатель наблюдательного совета Белорусской федерации лыжных гонок связывает с выстраиванием четкой системы (республика - область - район) по подготовке спортсменов, и главной опорой в этой работе, по его мнению, должны стать детско-юношеские спортивные школы. В настоящее время ведется работа по созданию дорожной карты по развитию этого вида спорта.

"Мы прекрасно понимаем, что будут достижения, если будет массовость. Поэтому принимаются все усилия для того, чтобы улучшать материально-техническую базу таких школ, в том числе привлекая спонсоров. В юном возрасте важно детей научить хорошей технике, дать хорошие лыжи. И, на мой взгляд, никакое приглашение зарубежных тренеров и спортсменов нам в этом плане не сделает погоды. Не будет такой пользы и эффекта, как от своих людей. Поэтому нужно серьезно заниматься подготовкой своих тренеров и растить спортсменов, которые будут добиваться высоких результатов", - резюмировал Александр Конюк.

Круглянской ДЮСШ, которой в этом году исполняется 50 лет, были переданы 13 пар лыж, 16 пар лыжных ботинок, 18 креплений к лыжам, а также три лыжных гоночных комбинезона. За время работы в ДЮСШ подготовку прошли более 10 тыс. воспитанников, подготовлены 15 мастеров спорта, 25 кандидатов в мастера спорта, тысячи воспитанников получили спортивные разряды. Воспитанники школы достойно представляют Круглянский район на различного уровня соревнованиях.-0-

Фото Олега Фойницкого