Герасимов: в развитии Брестской области нужно делать ставку на инвестиции и прирост инновационной продукции

5 марта, Дрогичин /Корр. БЕЛТА/. Потенциал Брестской области заключается в развитии промышленности, увеличении доли инновационной продукции, привлечении прямых иностранных инвестиций. Об этом заявил сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Брестской области Василий Герасимов, комментируя по просьбе корреспондента БЕЛТА итоги отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома о работе экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

"Главой государства была дана оценка развития республики. Для Брестской области прошлый год был достаточно успешным - в основном благодаря сельскому хозяйству. Хотя ситуация по районам очень разная. Много у нас и других вопросов - по промышленности, прямым иностранным инвестициям, которые пока притекают не так, как хотелось бы. Глава государства обращал внимание на удельный вес инновационной продукции. Это те направления, куда Брестской области следует двигаться", - сказал помощник Президента.

Он отметил, что по каждому району Брестской области есть свой план и стратегия развития. Для Дрогичинского актуальным является создание новых производств. "Для человека главное - работа, заработная плата, жилье, дети, то есть то, с чем он соприкасается ежедневно. Если брать официальный уровень безработицы, то Брестская область не выделяется на фоне других регионов. Но мы смотрим не только уровень официально зарегистрированных на бирже труда, а на число занятых в экономике. А этот уровень каждый год, к сожалению, падает. Поэтому особенно в таких районах, как Дрогичинский, очень остро стоит вопрос организации новых производств, чтобы была соответствующая занятость", - подчеркнул Василий Герасимов.

Сегодня помощник Президента - инспектор по Брестской области провел в Дрогичине личный прием граждан. После этого у него состоялось знакомство с кадровым резервом района. "Будем смотреть, насколько люди способны в дальнейшем занять те или иные должности. Когда есть руководители, которые реально смогут двигать эти процессы, конечно, ситуация изменится в лучшую сторону", - резюмировал он.-0-