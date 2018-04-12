Гибридная операция на сосудах при атеросклерозе ног впервые выполнена в Брестской облбольнице

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гибридная операция на сосудах при атеросклерозе ног впервые выполнена в Брестской областной больнице, передает корреспондент БЕЛТА.

Высокотехнологичную операцию 53-летнему пациенту, страдающему от облитерирующего атеросклероза нижних конечностей, брестские ангиохирурги выполнили совместно с сотрудником Федерального клинического центра высоких медицинских технологий России Олегом Грязновым. Это был одновременно и мастер-класс от специалиста, имеющего пятилетний опыт проведения подобных хирургических вмешательств. Операция по лечению закупорки поверхностной бедренной артерии длилась около двух часов, при этом пациент все время находился в сознании. С помощью специальных инструментов из небольшого разреза в паховой области был отсечен и извлечен пораженный участок сосуда, а на его место для профилактики тромбозов установлен стент.

"Это была операция так называемого гибридного подхода, которая проводилась в рентгеноперационной, при открытом доступе, с использованием рентгеновского оборудования. Раньше такие операции проводились относительно вслепую, в обычной операционной - в этом отличие, - пояснил Олег Грязнов. - Также в данной ситуации мы ожидаем более быстрого восстановления пациента". По прогнозам врачей, завтра утром пациент должен самостоятельно отправиться на перевязку.

Внедрение гибридных технологий - одновременное сочетание хирургических и рентгенэндоваскулярных методов - в настоящее время является основным мировым трендом в развитии ангиохирургии. Возможность проведения таких операций у брестских ангиохирургов появилась всего месяц назад - с оборудованием операционной специальным инструментарием. Его несколько лет назад разработала французская фирма LeMaitre. В Беларуси подобное оборудование имеется еще в двух клиниках - в Минске и Витебске.

Гибридные операции на сосудах в Брестской областной больнице со временем планируется поставить на поток. "Пациентов с такой формой атеросклероза в нашем отделении оперируется 40-50 человек в год. Раньше гораздо больше времени занимала сама операция, она была более травматична, а ее исход был менее предсказуем. Надеемся, что новым методом будем выполнять все больше операций", - отметил заведующий отделением сосудистой хирургии облбольницы Владимир Засимович.

Завтра в областной больнице планируется провести еще две гибридные операции на сосудах.-0-

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