Гимнастическую дошколяду "100 шагов к Олимпу" проведут в Гродно

26 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гимнастическую дошколяду для воспитанников детских садов проведут в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор СДЮШОР №3 Сергей Кушнеров.

Более 70 участников соберут на базе спортивной школы 27 апреля необычные соревнования "Дошколяда "100 шагов к Олимпу". Команды из детских садов (мальчик и девочка 2013 года рождения) посоревнуются в упражнениях из 10 тестов на скорость, выносливость, гибкость и силу.

"Дошколяда проводится во второй раз. Эксперимент в прошлом году был признан успешным. Понравилась она самим участникам, заинтересовала детские сады, весомый эффект был и для нашей спортивной школы", - отметил Сергей Кушнеров. Он объяснил, что гимнастика - один из самых ранних, доступных для детей видов спорта. Заниматься им начинают с 5-6 лет. Такой турнир, по словам директора, хорошая возможность отобрать достойных кандидатов в секции, прорекламировать вид спорта.

"Это также и пропаганда здорового образа жизни, спортивного воспитания. Первые в жизни соревнования превращаем в настоящий праздник: с детьми работают аниматоры, для каждого припасены подарки и награды в виде медалей", - сказал Сергей Кушнеров. Заинтересованы в успешном выступлении детей на дошколяде и сами сады: трем лучшим дошкольным учреждениям будут вручены денежные сертификаты.

Дошколяду планируют сделать постоянным мероприятиям. Пока участвуют в ней детские сады Ленинского района Гродно, в перспективе привлекут к турниру и дошкольные учреждения всего города. Гродненским опытом заинтересовались и в других городах.

В Гродненской СДЮШОР №3, в которой культивируется художественная гимнастика, спортивная, а также прыжки на батуте, занимаются свыше 500 детей. Есть среди воспитанников победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Проблем с набором, подчеркнул директор, нет, однако таким образом селекционный процесс выходит на новый уровень.-0-