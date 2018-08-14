14 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Глубокский район лидирует на жатве в Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктор Гуторов.

По информации на 14 августа, в Глубокском районе убрано 88,6% площадей при средней урожайности 28 ц/га. Завершить жатву здесь намерены до конца текущей недели.

В топе лидеров области и Чашникский (убрано 86,4% площадей), Полоцкий (84,9% ), Поставский (84,6%) и Бешенковичский (82,8%) районы. Убрать зерновые в них также планируется в течение ближайших дней.

Активность аграриев стала торопить и погода: из-за дождей темп работ в области снизился с 4-4,5% площадей в день до 2,3%. Всего в регионе убрано 72,6% площадей, или 227 тыс. га. Намолочено 593 тыс.т зерна со средней урожайностью 26,1 ц/га. Выше всего урожайность в хозяйствах Полоцкого и Витебского районов (по 32,6 ц/га).

Хорошая урожайность и благоприятная погода способствуют пополнению когорты лидеров жатвы. Сейчас на полях области работают 45 экипажей-тысячников, три экипажа, намолотивших по 2 тыс. т зерна. Единственный в регионе трехтысячник - экипаж Витебского мясокомбината - убирает хлеб на полях Лепельского района, уверенно приближаясь к рубежу в 4 тыс.т. -0-