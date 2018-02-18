Голосование завершено на большинстве закрытых участков Брестской области

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Голосование завершено на большинстве закрытых избирательных участков Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Александр Коледа.

В лечебных и санаторно-курортных учреждениях региона образовано 36 участков для голосования. По данным на 16.00, на 29 участках голосование завершилось, поскольку там в выборах приняли участие 100% включенных в списки избирателей.

Всего в Брестской области голосование проходит на 923 избирательных участках. В целом по области участие в выборах уже приняли 61,4% избирателей. Во всех городах и районах преодолен рубеж по 50% явке избирателей. В лидерах Пинский и Жабинковский районы - там на 16.00 проголосовали соответственно 75,5% и 73% включенных в списки граждан. В тройке лидеров также Ганцевичский район, где в выборах приняли участие 71,6% избирателей.

В Брестской области в общей сложности предстоит избрать 2 962 депутата и сформировать 220 Советов всех уровней. К началу выборов 17 претендентов на депутатский мандат сняли свои кандидатуры. В итоге за депутатские мандаты борются 3 237 кандидатов в депутаты.-0-

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