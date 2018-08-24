Головатый: главная ценность "Беларуськалия" - трудовой коллектив

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная ценность "Беларуськалия" - трудовой коллектив. Об этом генеральный директор предприятия Иван Головатый сказал сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию "Беларуськалия" и Дню шахтера, передает корреспондент БЕЛТА.
"За все эти годы мы произвели более 350 млн т калийных удобрений. Однако цифры - это ничто, главная ценность - наш трудовой коллектив. Благодаря вам мы покоряем новые горизонты", - подчеркнул Иван Головатый. Он поздравил всех работников предприятия с юбилеем.
Помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев зачитал поздравление от главы Администрации Президента Натальи Кочановой, в котором отмечались заслуги руководства предприятия и ценность самоотверженного труда коллектива. Игорь Евсеев выразил слова признательности работникам отрасли и пожелал им новых трудовых побед.
Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко также подчеркнул, что работники "Беларуськалия" - гордость не только Минской области, но всей республики. Заслуги пятерых ударников труда были отмечены грамотами от Миноблисполкома.
Свои поздравления передал и председатель Совета Республики Михаил Мясникович. В поздравительном листе, который зачитал генеральный директор Иван Головатый, подчеркивается значительный вклад предприятия в экономику Беларуси и выражается признательность его работникам.
Местом торжеств стала Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта "Шахтер" (спортивно-зрелищный комплекс). Открыли концерт выступления белорусских артистов, в том числе самих работников предприятия. Подарком для солигорчан стало выступление российской группы "Любэ".
В Солигорске 25-26 августа состоится празднование Дня города. На субботу запланированы шествие-карнавал и праздничные мероприятия, вечером на центральной площади состоится гала-концерт с участием Ядвиги Поплавской, Искуи Абалян, Дениса Майданова и других известных исполнителей. Завершат день фейерверк, лазерное шоу и ночная дискотека.
26 августа будет дан старт республиканским соревнованиям "Шахтер-трейл", позже состоятся концертная программа артистов белорусской эстрады и Президентского оркестра Беларуси, международный фестиваль колокольного звона "Солигорские звоны", музыкальный спектакль молодежного театра эстрады. Для зрителей подготовили концерт рок-баттл "Дядя Ваня и племянники" и группа "Джекси Джек".-0-
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