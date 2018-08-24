Головатый: главная ценность "Беларуськалия" - трудовой коллектив

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная ценность "Беларуськалия" - трудовой коллектив. Об этом генеральный директор предприятия Иван Головатый сказал сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию "Беларуськалия" и Дню шахтера, передает корреспондент БЕЛТА.

"За все эти годы мы произвели более 350 млн т калийных удобрений. Однако цифры - это ничто, главная ценность - наш трудовой коллектив. Благодаря вам мы покоряем новые горизонты", - подчеркнул Иван Головатый. Он поздравил всех работников предприятия с юбилеем.

Помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев зачитал поздравление от главы Администрации Президента Натальи Кочановой, в котором отмечались заслуги руководства предприятия и ценность самоотверженного труда коллектива. Игорь Евсеев выразил слова признательности работникам отрасли и пожелал им новых трудовых побед.

Игорь Евсеев

Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко также подчеркнул, что работники "Беларуськалия" - гордость не только Минской области, но всей республики. Заслуги пятерых ударников труда были отмечены грамотами от Миноблисполкома.

Анатолий Исаченко

Анатолий Исаченко наградил почетными грамотами Минского облисполкома сотрудников ОАО "Беларуськалий"

Свои поздравления передал и председатель Совета Республики Михаил Мясникович. В поздравительном листе, который зачитал генеральный директор Иван Головатый, подчеркивается значительный вклад предприятия в экономику Беларуси и выражается признательность его работникам.

Местом торжеств стала Солигорская районная ДЮСШ по игровым видам спорта "Шахтер" (спортивно-зрелищный комплекс). Открыли концерт выступления белорусских артистов, в том числе самих работников предприятия. Подарком для солигорчан стало выступление российской группы "Любэ".

В Солигорске 25-26 августа состоится празднование Дня города. На субботу запланированы шествие-карнавал и праздничные мероприятия, вечером на центральной площади состоится гала-концерт с участием Ядвиги Поплавской, Искуи Абалян, Дениса Майданова и других известных исполнителей. Завершат день фейерверк, лазерное шоу и ночная дискотека.

26 августа будет дан старт республиканским соревнованиям "Шахтер-трейл", позже состоятся концертная программа артистов белорусской эстрады и Президентского оркестра Беларуси, международный фестиваль колокольного звона "Солигорские звоны", музыкальный спектакль молодежного театра эстрады. Для зрителей подготовили концерт рок-баттл "Дядя Ваня и племянники" и группа "Джекси Джек".-0-