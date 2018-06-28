Головные уборы советских военных представят на выставке в Гомеле

28 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка головных уборов советских военных откроется в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И.Ленина 29 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Экспозиция приурочена ко Дню Независимости Беларуси. "На выставке можно будет увидеть головные уборы форменного обмундирования Советской Армии и Военно-морского флота. Солдатские и офицерские, фуражки, пилотки и бескозырки - за каждым экспонатом судьба, жизнь человека, который встал на защиту Родины", - рассказали организаторы.

Головные уборы, которые увидят посетители библиотеки, - из областного музея военной славы, а также из частной коллекции гомельчанина Владимира Силича.

Во время открытия выставки гостям расскажут об истории военных головных уборов, традициях, правилах создания экипировки, познакомят со стратегическими и функциональными особенностями отдельных элементов. Экспозицию дополнят различные награды, а также уникальные тематические издания из фондов музея редкой книги.

"Ранее в библиотеке была представлена выставка военной униформы. Мы увидели большой интерес со стороны наших читателей и решили отдельную экспозицию посвятить конкретно головным уборам, которые являются одной из важнейших составляющих военной формы", - пояснили в библиотеке.

Выставка будет работать до 27 июля.-0-