31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомель изучит опыт Новосибирска по использованию умных технологий в различных сферах. Перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух городов обсудили сегодня руководство Гомельского горисполкома и представители официальной делегации Новосибирска, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Гомельском горисполкоме стала частью программы Дней делового и экономического сотрудничества "Новосибирск - Беларусь". В состав делегации Новосибирска вошли представители мэрии, деловых кругов.

В беседе с журналистами начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько подчеркнул, что российский город и Беларусь связывают давние контакты. "Цель визита в Гомель - изучить различные сферы сотрудничества, где мы могли бы наладить кооперацию", - сказал он. Новосибирск готов поделиться своим опытом внедрения умных технологий. В их числе - умные остановки, которые позволяют через электронное табло найти нужную организацию, маршрут к ней, время прибытия транспорта. Также есть предложения по автоматизации записи к врачу в регистратуре медицинских учреждений. Кроме того, поделился Александр Люлько, будет изучена возможность кооперации с "Могилевлифтмашем" по внедрению технологии голосового управления лифтами.

Начальник департамента отметил, что между Гомелем и Новосибирском уже есть взаимодействие в области сельхозмашиностроения - в российском городе функционирует торговый дом "Гомсельмаш-Сибирь". "Сегодня мы посетили "Гомсельмаш", обсудили перспективы сотрудничества как по продаже белорусской техники, так и возможность организации совместного производства сельхозтехники в Новосибирске", - добавил он.

Говоря в целом о сотрудничестве Беларуси и Новосибирска, Александр Люлько подчеркнул разнообразие сфер взаимодействия. Так, налажены контакты между Академгородком Новосибирска и Национальной академией наук Беларуси. "Кроме того, раз в год традиционно проходят Дни Беларуси в Новосибирске с большой ярмаркой. Открыты около 10 магазинов белорусских товаров. Качество продукции белорусских предприятий нас удовлетворяет. Нам есть чему поучиться", - считает Александр Люлько. Интересен российскому городу и белорусский опыт ведения городского хозяйства.

На встрече с руководством города в Гомельском горисполкоме гостям рассказали об экономическом, промышленном, социально-культурном потенциале Гомеля. Стороны обсудили направления сотрудничества, перспективы обмена опытом по различным направлениям, возможность установления новых интеграционных связей, увеличения товарооборота.-0-