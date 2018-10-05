Гомельчан приглашают поучаствовать в фотоконкурсе ко Дню матери

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Городской фотоконкурс "С мамой очень мы похожи" проходит в Гомеле по 10 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском городском центре социального обслуживания семьи и детей.

Творческое состязание посвящено Дню матери, который отмечается в Беларуси 14 октября. Поучаствовать в конкурсе могут все желающие - как профессионалы, так и любители фотоискусства без ограничений по возрасту. Главное - смысловое наполнение фотографии, отражающей духовную близость с родным человеком.

Оргкомитет принимает авторские фотоработы, соответствующие заявленной теме, в печатном варианте формата не менее А4. Участники могут увеличить свои шансы на победу, предоставив до трех оригинальных снимков.

Жюри оценит представленные работы по нескольким критериям. При выборе трех лучших фотоснимков будут учтены оригинальность, раскрытие темы, художественное исполнение, композиционное и дизайнерское решение. Победителям конкурса вручат дипломы и ценные подарки на городском торжественном мероприятии, посвященном Дню матери.

Организаторами конкурса выступают городской центр социального обслуживания семьи и детей, Гомельская епархия, областная организация Белорусского общества Красного Креста.-0-