Гомельчан приглашают принять участие в акции "Минута добра"

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акция "Минута добра" пройдет в Гомеле на площади Ленина в ночь на 1 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.

Праздничная программа "С добрым Новым годом!" у главной городской елки начнется еще до полуночи и продлится до 3.00. А с 23.30 до 1.00 гомельчане и гости города, пришедшие на центральную площадь, смогут стать участниками акции "Минута добра". Ведущие озвучат номер телефона, на который можно будет присылать сообщения-поздравления родным, близким, знакомым, друзьям, коллегам, землякам. Организаторы мероприятия выберут самое креативное, интересное и душевное сообщение. Его автора ожидает приятный сюрприз.

В программе также конкурсы, выступления артистов и диджеев, хороводы, новогодняя дискотека. Не обойдется и без поздравлений Деда Мороза, Снегурочки, сказочных персонажей.

"Хотелось бы, чтобы в эту ночь каждый смог поделиться своей добротой. И мы предлагаем с добром провести год уходящий и только с добрыми надеждами встретить 2018-й", - желают организаторы мероприятия.

Гуляния в новогоднюю ночь пройдут во всех районах областного центра. Праздничные площадки в городе будут работать и 1 января.-0-