Гомельская и Черниговская области подписали соглашение о сотрудничестве

25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о межрегиональном сотрудничестве между Гомельским областным исполнительным комитетом и Черниговской областной государственной администрацией подписано сегодня на секции XV Гомельского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник и заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Наталия Романова.

В беседе с журналистами Наталия Романова подчеркнула, что данное соглашение, которое подписано во время подготовки к Форуму регионов Беларуси и Украины, заложит основу продуктивного экономического сотрудничества двух областей. "Соглашение действительно стратегическое, очень значимое. Гомельский регион - это наш давний стратегический партнер. А Беларусь входит в тройку лидеров как экономический партнер, кроме того, у нас много общего в гуманитарной сфере", - сказала она. В частности, налажено сотрудничество между университетами, медицинскими учреждениями, заключен долгосрочный меморандум между Черниговским и Гомельским онкологическими диспансерами. По программе "Восточное партнерство" реализуются три проекта. Один из них посвящен малому и среднему бизнесу, второй - экологии бассейна реки Десна, а также проект "Днепровский паром", который направлен на сближение культур и разрабатывает научно обоснованные туристические маршруты. Кроме того, в 2017 году подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Участниками данной секции стали представители посольств, дипмиссий, официальных делегаций стран - участниц Гомельского экономического форума. Обращаясь к участникам встречи, Владимир Дворник отметил, что на современном этапе сотрудничество между странами выходит за рамки простых товарообменных операций и сориентировано на более сложные и эффективные кооперационные формы промышленного, научно-технического и инновационного взаимодействия. "Ежегодно растет число эффективных взаимовыгодных контактов, основанных в первую очередь на экономической дипломатии. Сегодня мы предлагаем партнерам самые разные модели интеграции на твердом экономическом фундаменте. В свою очередь географический, ресурсный, социально-экономический потенциал нашей области позволил ей занять заметное место на инвестиционной карте мира", - считает глава региона.

Губернатор подчеркнул, что Гомельская область проводит последовательную политику укрепления взаимовыгодных контактов и дружеских отношений с зарубежными партнерами. "На сегодня мы заключили более 200 договоров и протоколов о сотрудничестве со многими странами мира. За этой цифрой - создание совместных предприятий, выполнение научно-исследовательских работ, многочисленные стажировки специалистов сельского хозяйства, мастер-классы ведущих медиков, культурные обмены и многое другое", - добавил он.

Руководитель региона также выразил уверенность в том, что подобные встречи являются дополнительным импульсом в развитии международных экономических и социально-культурных связей, определяют перспективу дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Нынешний Гомельский экономический форум собрал более 650 человек из 32 стран. На мероприятии презентован экономический и инвестиционный потенциал региона. Подписаны 9 документов на общую сумму более $480 млн.

Впервые Гомельский экономический форум был проведен в 2004 году. С 2008 по 2017 год на форуме подписано 88 документов почти на $2 млрд. Реализованы или находятся в стадии реализации около 50 проектов.-0-