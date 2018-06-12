Гомельская и Черниговская области разработают трансграничный музейный маршрут

12 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В украинском Чернигове проходит международный музейный форум "Местные музеи: новые формы и инновации". В нем принимают участие более 20 учреждений Черниговщины, а также представители Гомельской области.

"На форуме мы делимся мыслями, касающихся состояния музейного дела в Беларуси и Украине, нашими наработками, говорим о новых формах музейной работы и своем отношении к ним", - рассказала Анна Вигонна - руководитель проекта "От партнерства местных музеев к широкому трансграничному культурному сотрудничеству", в рамках которого проходит мероприятие.

Задача форума - содействовать развитию местных музеев, налаживанию сотрудничества и обмену опытом между ними, а главное - создать трансграничный кластер и разработать трансграничный музейный маршрут. "Весь наш проект нацелен на создание этого маршрута. На нем мы хотим показать естественное единство и культурное многообразие Среднего Поднепровья", - отметила руководитель проекта.

Музейный маршрут будет разрабатываться тремя белорусско-украинскими командами на 3-й и 4-й день форума. Анна Вигонна считает, что это поможет музейщикам Черниговщины и Гомельщины сблизиться, возобновить потерянные связи, ознакомиться с коллекциями музеев по разные стороны Днепра, содействовать развитию туризма.

Проект "От партнерства местных музеев к широкому трансграничному культурному сотрудничеству" неформально называют "Днепровский паром". Он реализуется Гомельским филиалом общественной организации "Белорусский зеленый крест" в сотрудничестве с "Черниговским коллегиумом " Национального университета имени Т.Г.Шевченко и историко-археологическим музейным комплексом "Древний Любеч". Проект финансируется совместно с Европейским союзом по Программе территориального сотрудничества стран "Восточного партнерства" Беларусь-Украина.-0-