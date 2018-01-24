Гомельская молодежь представит более 20 проектов на региональном этапе конкурса "100 идей для Беларуси"

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" пройдет сегодня в бизнес-центре свободной экономической зоны "Гомель-Ратон", сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом информационно-аналитической и организационно-кадровой работы обкома БРСМ Артем Карпенко.

Участниками мероприятия станут представители научной, студенческой и трудящейся молодежи, школьники - победители районных отборочных этапов. Они представят на суд жюри более 20 авторских проектов. Среди них - предложения по совершенствованию систем городского водоснабжения и водоотведения, создание школы подготовки волонтеров, зоогостиницы, применение симулятора-накладки для отработки внутривенных инъекций и забора крови, автоматических наружных дефибрилляторов и другие идеи, которые охватывают различные сферы и направления.

В экспертный совет войдут представители облисполкома, облсовета депутатов, Центрального комитета ОО "БРСМ", Гомельского технопарка, областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны, бизнес-школы ИПМ, профильных отраслей и бизнес-сообщества.

Откроет мероприятие выставка молодежных идей. "Каждому автору проекта будет предложено за 30 секунд презентовать разработку, заинтересовать своей идеей и зрителей, и экспертов", - отметил Артем Карпенко. Более детально рассказать о своих предложениях новаторы смогут во время защиты проектов. Экспертный совет выберет лучшие инициативы, которые затем будут презентованы на республиканском этапе, а также включены в инвестиционный каталог молодежных идей, который будет представлен всем заинтересованным для последующей реализации. Кроме того, по итогам голосования зала определят обладателя приза зрительских симпатий.

Важной частью мероприятия станет открытый диалог "Молодежная инициатива: от идеи до реализации", во время которого более 300 молодых ученых, студентов, работающей молодежи обсудят с экспертами вопросы развития молодежной науки в Гомельской области. Участники внесут свои предложения по совершенствованию процесса внедрения научных разработок на предприятиях, развитию научной мысли со школьной скамьи и т.д.

Также в программе - подведение итогов областного конкурса блогеров "Академия блогoff".-0-