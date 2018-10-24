Гомельская область планирует подписать 3 соглашения с украинскими администрациями на Форуме регионов

24 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область планирует подписать три соглашения с украинскими администрациями во время I Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет 25-26 октября в Гомеле. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

На полях форума запланировано заключение ряда коммерческих, межгосударственных, межрегиональных контрактов. Так, ожидается подписание договоров о сотрудничестве между Гомельским облисполкомом и Запорожской областной государственной администрацией, Киевской администрацией. Также планируется подписание договора о сотрудничестве между городами Гомель и Днепр.

Что касается коммерческих контрактов, то в числе наиболее крупных Андрей Конюшко назвал договор "Белоруснефти" с ПАО "Укргаздобыча" о проведении различных, в том числе сервисных, работ белорусскими специалистами в Украине.

По словам зампредседателя облисполкома, Гомельский регион уже реализует ряд проектов со страной-соседкой, есть примеры удачного инвестирования, совместные предприятия с украинским капиталом. За 8 месяцев этого года товарооборот Гомельской области с Украиной превысил $394 млн. "Уверен, что мероприятия форума будут мощным дополнительным импульсом по установлению новых связей и расширению действующих", - сказал он.

Ожидается, что в форуме примут участие порядка 700 представителей Беларуси и Украины. Страну-соседку представят 17 регионов. Среди тем, которые обсудят стороны, сотрудничество в сфере торговли, сельского и лесного хозяйства, промышленности, науки, образования.-0-