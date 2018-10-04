Гомельская область планирует подписать на V Форуме регионов контракты на $100 млн

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомельской области прорабатывают подписание на V Форуме регионов Беларуси и России контрактов на $100 млн, сообщила сегодня журналистам начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Гомельского облисполкома Алевтина Саранчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это предприятия и государственной, и частной формы собственности, представляющие такие отрасли, как пищевая, электротехническая, мебельная и т.д.", - сказала Алевтина Саранчук. Кроме того, Гомельская область планирует заключить соглашения о сотрудничестве с Кировской, Нижегородской, Самарской областями и Республикой Бурятия.

На секционных заседаниях форума представители Гомельской области включатся в обсуждение проблем и перспектив аграрной политики, международной деятельности, экономической безопасности Союзного государства, сотрудничества регионов в цифровой экономике. Свой торгово-экономический, культурный, научный, туристический потенциал регион представит и на площадке "Вас приглашает Гомельская область", а творческие коллективы и мастера народно-прикладного творчества станут участниками выставки-ярмарки ремесел "Город мастеров".

Начальник управления отметила, что Россия остается основным партнером Гомельской области. Так, за семь месяцев этого года удельный вес страны-соседки во внешнеторговом обороте региона составил 63%. В экспорте доля России превышает 30%, в импорте занимает 85%. Кроме того, в России действуют пять собственных субъектов товаропроводящей сети гомельских предприятий мясо-молочной отрасли. "Объем реализации в адрес указанных субъектов в январе-июне этого года сложился на уровне $11 млн", - добавила Алевтина Саранчук.

Также на территории области функционируют более 400 предприятий с российским капиталом, 18 из них являются резидентами СЭЗ "Гомель-Ратон". "Только в нынешнем году зарегистрировано три новых предприятия-резидента СЭЗ "Гомель-Ратон" с российским капиталом. Они будут заниматься производством бытовой техники, маломестных автобусов, приборов учета энергоресурсов", - пояснила начальник управления.

Всего в настоящее время между Гомельской областью и российскими регионами заключено 24 двусторонних и три многосторонних соглашения о торгово-экономическом и научно-культурном сотрудничестве. Кроме того, между городами и районами области и российскими административными единицами подписано 73 соглашения о партнерских и побратимских связях.

V Форум регионов Беларуси и России пройдет 10-12 октября в Могилеве и Могилевской области под эгидой Совета Республики и Совета Федерации. В основных и сопутствующих мероприятиях форума ожидается участие около 2 тыс. человек. Предполагается, что будет подписано более 70 документов о сотрудничестве - на межправительственном, областном и районном уровнях.-0-