Гомельская область вносит значимый вклад в общую копилку государства - Кобяков

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область вносит значимый вклад в общую копилку государства. Такое мнение сегодня на торжественном собрании по случаю 80-летия со дня образования этого региона высказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, передает корреспондент БЕЛТА.
Премьер-министр передал председателю Гомельского облисполкома Владимиру Дворнику Благодарность Президента Беларуси, объявленную труженикам Гомельской области за значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования региона.
"Это абсолютно заслуженная награда. Гомельская область по важнейшим параметрам социально-экономического развития страны находится среди лидеров, вносит значимый вклад в общую копилку государства. Такой результат стал возможен благодаря созидательному труду всех поколений региона: кто стоял у самых истоков, защищал и освобождал область, восстанавливал, трудится сейчас и будет трудиться в будущем", - подчеркнул он.
Также Андрей Кобяков вручил почетные грамоты Совета Министров и благодарности премьер-министра Беларуси заслуженным людям региона за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области. В списке награжденных - председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, зампредседателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук, председатель Гомельской областной общественной организации БОКК Алла Смоляк и другие.
Андрей Кобяков тепло поздравил жителей Гомельской области с 80-летним юбилеем региона, пожелал благополучия и успехов во всех начинаниях. Он выразил уверенность, что такая высокая оценка их труда послужит стимулом к дальнейшим победам.-0-
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