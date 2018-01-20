Гомельская область вносит значимый вклад в общую копилку государства - Кобяков

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область вносит значимый вклад в общую копилку государства. Такое мнение сегодня на торжественном собрании по случаю 80-летия со дня образования этого региона высказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр передал председателю Гомельского облисполкома Владимиру Дворнику Благодарность Президента Беларуси, объявленную труженикам Гомельской области за значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования региона.

Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник и премьер-министр Андрей Кобяков

"Это абсолютно заслуженная награда. Гомельская область по важнейшим параметрам социально-экономического развития страны находится среди лидеров, вносит значимый вклад в общую копилку государства. Такой результат стал возможен благодаря созидательному труду всех поколений региона: кто стоял у самых истоков, защищал и освобождал область, восстанавливал, трудится сейчас и будет трудиться в будущем", - подчеркнул он.

Владимир Дворник: в основе успеха Гомельской области лежат труд, талант и достижения его жителей Председатель облисполкома отметил, что регион успешно развивается и на современном этапе. Это подтверждается тем, что за последние 17 лет объем промышленного производства и сельхозпродукции увеличен в два раза, розничного товарооборота - в пять раз, инвестиций в основной капитал - в три раза.

Также Андрей Кобяков вручил почетные грамоты Совета Министров и благодарности премьер-министра Беларуси заслуженным людям региона за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области. В списке награжденных - председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, зампредседателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук, председатель Гомельской областной общественной организации БОКК Алла Смоляк и другие.

Андрей Кобяков вручил почетную грамоту Совета Министров директору ОАО "Госмельагрокомплект" Александру Стрибуку

Почетной грамоты удостоен профессор Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины Александр Рогачев

Андрей Кобяков вручил Благодарность премьер-министра генеральному директору Гомельского дворцово-паркового ансамбля Ирине Пырковой

Во время церемонии награждения

Андрей Кобяков тепло поздравил жителей Гомельской области с 80-летним юбилеем региона, пожелал благополучия и успехов во всех начинаниях. Он выразил уверенность, что такая высокая оценка их труда послужит стимулом к дальнейшим победам.-0-