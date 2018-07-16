Гомельская таможня рекомендует изучать данные об очередях в пунктах пропуска

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельская таможня рекомендует гражданам при планировании поездки изучать данные об очередях в пунктах пропуска, которые размещаются на сайте Государственного пограничного комитета, сообщили БЕЛТА в таможне.

"В случае очередей в конкретном пункте пропуска (например "Новой Гуте"), стоит избрать иной пункт пропуска ("Комарин", "Веселовку", "Новую Рудню", "Александровку", "Глушкевичи") для пересечения таможенной границы", - подчеркнули в таможне.

"В связи с наступлением сезона отпусков количество транспортных средств для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, увеличилось. Чаще всего туристы, выезжающие на отдых в Украину, следуют через пункт пропуска "Новая Гута". Там, как правило, и происходит скопление легкового транспорта, а также туристических автобусов, число которых также возросло. Наибольшее количество легкового транспорта, туристических и рейсовых автобусов прибывает в пункт пропуска для выезда с территории ЕАЭС во второй половине дня и в выходные дни", - отметили в таможне. Чтобы сократить очереди на границе, Гомельская таможня на период отпусков максимально увеличила количество сотрудников, совершающих таможенные операции.

Рекомендуется также изучить законодательство, касающееся порядка перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, в том числе в стране предполагаемого ввоза (стране, в которой планируется отдых). Чтобы сократить время таможенных операций, пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить заранее на портале предварительного электронного предоставления сведений физическими лицами. И для получения сведений о законодательстве, и для заполнения декларации стоит обратиться к единому интернет-порталу таможенных органов Беларуси.-0-