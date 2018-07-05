Гомельские и брянские лесоводы делятся опытом борьбы с короедом

5 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/ Биологический "пожар" и усыхание сосновых массивов из-за нашествия вершинного короеда - общая беда белорусских и российских лесоводов. Об этом заявил заместитель начальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Виктор Звертовский сегодня на открытии международного семинара "Угроза массового распространения вершинного короеда на территории Центрального федерального Округа и лесхозов Гомельской области", передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с климатическими изменениями обострилась проблема массового распространения вершинного короеда, популяция которого резко возросла. Поражены лесные массивы южной части страны: Гомельской, Брестской и частично Минской областей. К сожалению, пока санитарная рубка - единственная эффективная мера борьбы с вредителем. Одна из наших задач - не допустить потери ценных качеств древесины, пораженной короедом, максимально вовлечь ее в производственный процесс", - подчеркнул Виктор Звертовский. По его словам, совместно с учеными Института леса НАН Беларуси выработан четкий алгоритм своевременного выявления и разработки усыхающих насаждений, которым готовы поделиться с российскими коллегами.

Гомельская область стала эпицентром ликвидационных действий по борьбе с короедом. За 6 месяцев этого года в юго-восточном регионе разработано 25 тыс. га соснового леса, из которых 10 тыс. га прошли этап санитарных рубок.

За время двухдневного семинара (5-6 июля) белорусские и российские лесоводы, руководители профильных управлений обсудят ситуацию с выездом на места, обменяются опытом.

В первый день брянские специалисты посещают постоянный лесной питомник. На территории Калининского лесничества гомельчане демонстрируют механизм лесовосстановления после разработки усыхающих насаждений. В Терюхском лесничестве показывают в действии разработку белорусских ученых - метод феромонного надзора за стволовыми вредителями.

В программе второго дня - осмотр участков короедного усыхания на территории Злынковского лесничества, СПК "Красный строитель" Брянской области. На совещании в Новозыбкове стороны подведут итоги.

"Распространение вершинного короеда набирает масштаб. Это касается не только Беларуси - вредитель поражает лесные массивы России, Германии, Италии и других стран. Такая серьезная проблема требует объединения усилий в борьбе с ней", - резюмировал Виктор Звертовский.-0-