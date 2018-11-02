Гомельские предприятия в январе-сентябре увеличили экспорт услуг почти на 30%

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомеля в январе-сентябре этого года увеличили экспорт услуг на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года без учета республиканских организаций, сообщила на заседании Гомельского горисполкома начальник управления экономики Ольга Калачева, передает корреспондент БЕЛТА.
За 9 месяцев этого года предприятия областного центра оказали услуги за рубеж более чем на $63 млн. Темп роста к аналогичному периоду 2017-го составил 129,3% при прогнозе 104,5%. По результатам внешней торговли услугами получено положительное сальдо в размере $36,3 млн.
"Рост показателей экспорта услуг пришелся в большей степени на страны вне СНГ. Темп роста в эти регионы составил 138,7% при удельном весе 58%. Одна из причин - транспортное обслуживание российского импорта из европейских стран. Основными потребителями гомельских услуг вне территории СНГ стали Чехия, Польша, Австрия и Германия", - отметила Ольга Калачева.
По ее информации, основу экспорта услуг предприятий областного центра по традиции составляет автоперевозка грузов для нерезидентов. В структуре экспорта после транспортных услуг наиболее значимы компьютерные и туристические, за которыми следуют медицинские, строительные, образовательные.-0-
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